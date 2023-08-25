Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep Erikçe Ormanı’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Toplam 5 dönümlük ormanlık alan ile 5 dönümlük boş arazinin etkilendiği yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep’te orman yangını
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Yangın, Şehitkamil ilçesinde bulunan Erikçe Ormanı’nda çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep’te orman yangını - Resim : 1

GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI!

Ormanlık alanda çıkarak kuru otların da bulunduğu boş araziye yayılan yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 9 araç ile 30 personel, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 araç ile 20 personel ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı 2 araç ile 4 personelden oluşan ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Toplam 5 dönüm ormanlık alan ile 5 dönüm arazinin etkilendiği yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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