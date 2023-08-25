Gaziantep’te orman yangını

Yangın, Şehitkamil ilçesinde bulunan Erikçe Ormanı’nda çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI!

Ormanlık alanda çıkarak kuru otların da bulunduğu boş araziye yayılan yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 9 araç ile 30 personel, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 araç ile 20 personel ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı 2 araç ile 4 personelden oluşan ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.



Toplam 5 dönüm ormanlık alan ile 5 dönüm arazinin etkilendiği yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.