Gaziantep’te sahte temizlik ürünü operasyonu: 3,5 ton deterjan ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde yapılan operasyonda sahte temizlik ürünlerine büyük bir darbe indirildi.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. A.T. adlı şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ve 4 bin adet sahte markalı ambalaj bulundu. Ürünlerin piyasaya sürülmeye hazır hale getirildiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında iş yeri sahibi A.T. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ele geçirilen sahte ürünler ise imha edilmek üzere koruma altına alındı.