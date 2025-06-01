Gaziantep'te tefeci çetesi çökertildi: Villalar, pos cihazları ve yüzlerce senet ele geçirildi!

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik ve çek-senet dolandırıcılığına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Kent merkezinde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirilen operasyonda, M.B, N.B, H.İ.B, O.O. ve Y.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

SENETLERDEN TAPULARA, POS CİHAZINDAN ALTINA KADAR HER ŞEY VAR

Şüphelilere ait ikametlerde, araçlarda ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, organize ve sistemli bir dolandırıcılık şebekesini gözler önüne serdi. Operasyon kapsamında 81 farklı şahsa ait senet, 100 boş senet, 33 banka kartı, 11 tapu, 7 boş çek koçanı ve 32 çek fotokopisi, 41 farklı kişiye ait kaşe, 6 pos cihazı, ziynet eşyası, dizüstü bilgisayar, cep telefonları, USB bellekler, sim kartları ve banka dekontları ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait olduğu belirlenen 8 motorlu araç, 4 daire, villa, arsa ve tarlaya, banka hesaplarında bulunan bir miktar paraya ve nakit olarak ele geçirilen paralara da el konuldu. Mal varlığına ilişkin tedbir kararları da uygulanarak soruşturma derinleştirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. M.B, H.İ.B ve O.O. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar N.B. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.