Gazipaşa alev alev! Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaşınca korku dolu anlar yaşandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, bazı zeytin ve avokado bahçeleri alevlere teslim oldu. Bir ev tahliye edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gazipaşa alev alev! Antalya’da orman yangını
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Gazipaşa ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hem havadan hem de karadan alevlerin önünü kesmek için yoğun çaba harcıyor.

Yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkması endişe yaratırken, bir evin tahliye edildiği bildirildi. Alevlerin etkisiyle bölgede bulunan bazı avokado ve zeytin bahçeleri de zarar gördü. Şu ana kadar can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmazken, zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Yangın söndürme ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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