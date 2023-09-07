Yayaya yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil K.'ye halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kamil K. yaralanırken, otobüsün camı da patladı.

Yayaya yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Topçu Er Oğuzhan Demir Caddesi'nde meydana gelen kazada, Y.Ş. idaresindeki 41 AKN 650 plakalı servis dışı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil K. isimli vatandaşa çarptı.

Yayaya yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı - Resim : 1

Çarpmanın etkisiyle Kamil K. savrulurken, otobüsün camı patladı. Hemen aracıdan inen şoför, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayaya yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı - Resim : 2

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Şoför ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yayaya yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı - Resim : 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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