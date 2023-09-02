Gece balığa çıkan adamdan haber alınamıyor! Teknesi suyun ortasında bulundu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde gece saatlerinde balığa çıkan şahıstan haber alınamıyor. Jandarma ekipleri, Mehmet Ç.’nin teknesini suyun ortasında buldu.

Gece balığa çıkan adamdan haber alınamıyor! Teknesi suyun ortasında bulundu
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Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç., dün gece saatlerinde teknesi ile Uzungöl köyü yakınlarında Keban Baraj Gölünde balık avına çıktı.

Gece balığa çıkan adamdan haber alınamıyor! Teknesi suyun ortasında bulundu - Resim : 1

GECE BALIĞA ÇIKTI HABER ALINAMIYOR!

Sabah saatlerinde Mehmet Ç’nin eve gelmediğini gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri, Mehmet Ç.’nin teknesini suyun ortasında buldu. Teknede yapılan aramada Mehmet Ç.’ye ulaşılmayınca Tunceli’den bölgeye arama kurtarma ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin de beklediği bölgede Mehmet Ç.’yi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Gece balığa çıkan adamdan haber alınamıyor! Teknesi suyun ortasında bulundu - Resim : 2

Gece balığa çıkan adamdan haber alınamıyor! Teknesi suyun ortasında bulundu - Resim : 3

Çevredeki balıkçılar da tekneleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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