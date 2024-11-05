Gediz'de 3 haftadır kayıp olan kadının acı sonu: Cesedi bulundu

Akkaya Köyü'nde kaybolan Günay, jandarma ekipleri tarafından uzun süredir aranıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri ve köylüler, Günay'ın kaybolmasından bu yana köyde ve çevrede yoğun bir arama çalışması yürütüyordu. Özellikle ormanlık alanlar ve köy çevresinde yapılan aramalar sonucunda Günay'ın izine rastlanamamıştı. 3 hafta sonra, Günay'ın cesedi yaşadıkları evin hemen yakınında, bir samanlıkta bulundu. Ekipler, olay yeri incelemelerini titizlikle sürdürürken, Günay'ın cesedi otopsi için Gediz Devlet Hastanesine getirildi.