Gediz'de 3 haftadır kayıp olan kadının acı sonu: Cesedi bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3 hafta önce kaybolan 52 yaşındaki Asiye Günay'ın cansız bedeni samanlıkta bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gediz'de 3 haftadır kayıp olan kadının acı sonu: Cesedi bulundu
Yayınlanma:

 Akkaya Köyü'nde kaybolan Günay, jandarma ekipleri tarafından uzun süredir aranıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri ve köylüler, Günay'ın kaybolmasından bu yana köyde ve çevrede yoğun bir arama çalışması yürütüyordu. Özellikle ormanlık alanlar ve köy çevresinde yapılan aramalar sonucunda Günay'ın izine rastlanamamıştı. 3 hafta sonra, Günay'ın cesedi yaşadıkları evin hemen yakınında, bir samanlıkta bulundu. Ekipler, olay yeri incelemelerini titizlikle sürdürürken, Günay'ın cesedi otopsi için Gediz Devlet Hastanesine getirildi.

İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattıİtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattıGündem
Gazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldiGazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kayıp kadın Gediz
Günün Manşetleri
Gazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldi
"Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir"
İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı
"Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"
İmamoğlu'ndan, Bahçeli'den randevu talebiyle ilgili açıklama
PKK'ya ait silah ve mühimmat imha edildi!
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
37 belde yerle bir edildi, 40 bininden fazla konut yıkıldı
14 şehirde Narkoçelik-46 operasyonları
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla ilgili konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla ilgili konuştu
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Osimhen açıklaması
Başbakan Yardımcıları gizli belgeleri dış basına sızdırdı! Başbakan Yardımcıları gizli belgeleri dış basına sızdırdı!