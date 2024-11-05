İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı

Görevden alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP ve DEM Parti’nin “kent uzlaşısı” modelinin Esenyurt’ta nasıl uygulandığını anlatan bir itirafçının olduğu öne sürüldü.

Özer’le ilgili yürütülen soruşturmada biri terör örgütü üyesi olmak üzere iki itirafçı ifade verdi. PKK üyesi itirafçı Özer’in Kandil’den gelen talimatla belediye başkan adaylığının onaylandığını belirtti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre itirafçı, 31 Mart seçimleri öncesi Diyarbakır'daki gizli örgüt evinde PKK temsilcisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını aktardı. Özer'in burada PKK'ya sadakat yemini ettiğini söyleyen itirafçı terör elebaşı Duran Kalkan'ın da onayı ve CHP ile imzalanan 'kent uzlaşısıyla” Esenyurt belediye başkan adayının belirlendiğini aktardı.

Uzun süre İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı da olan Prof. Dr. Ahmet Özer’in örgüte 2004’te katıldığını söyleyen itirafçı, bunu sağlayan kişinin de DEHAP ve HADEP kurucusu Cemal Kavak’ın olduğunu aktardı.

Bu itiraf gelişmeleleri karşısında Ahmet Özer’in geriye dönük HTS kayıtları ve bankacılık hareketleri incelendi. HTS kayıtlarında Özer'in terör örgütü ile kurduğu bağlantılar tespit edildi belirtiliyor.