Gelibolu’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Yangın, Ilgardere Köyü’nde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgeyi tehdit ediyor.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise arazöz ve dozerlerle müdahale ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.