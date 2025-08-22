Gelibolu’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gelibolu’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Yayınlanma: Güncellenme:

 Yangın, Ilgardere Köyü’nde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgeyi tehdit ediyor.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise arazöz ve dozerlerle müdahale ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İzmir Menderes’te büyük yangın: Alevler ormana sıçradı, müdahale sürüyorİzmir Menderes’te büyük yangın: Alevler ormana sıçradı, müdahale sürüyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çanakkale orman yangını
Günün Manşetleri
Maduro’dan ABD’ye meydan okuma
Hastanelerde yeni dönem başlıyor
İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Han Yunus ve Refah’ta İsrail birlikleri vuruldu
Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Bakan Yumaklı fındık hasadında!
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı! Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor! İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor!
Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları