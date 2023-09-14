Genç çiftçi herkese örnek oluyor! 2 bin dönümde buğday ve arpa üretiyor

Baba mesleğini yapıyor, ekiyor biçiyor. Bütün zorluklara göğüs gererek çiftçilikle uğraşıyor.

Doğan Çağlayan Sivas'ın Divriği ilçesinde bağlı Yağbasan Köyünde üretim yapıyor. Yaklaşık 2 bin dönüm alana buğday ve arpa ekiyor.

Yaşıtlarının tersine şehre gitmek yerine köyde kalıp çiftçiliği tercih etti.

Bir dokunduk bin ah işittik. Çünkü özellikle de son yıllarda bu işi yapmak büyük emek istiyor.

Buğday ve arpayı hasat etti, boş bir araziye serdi. Satılması için çabalıyor. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin plansızlığı onları mağdur ediyor.

Girdi maliyetleri çok yüksek. Çağlayan, daha çok üretim için teşvik bekliyor.

Çiftçinin can alıcı sorunlarından biri de ektiği arazinin kendisine ait olmaması. Böyle olunca devlet desteği ekene değil tarla sahibine gidiyor.

Yaşanan ekonomik sorunların yanı sıra çiftçinin kârını iklim şartları da olumsuz etkiliyor. Bu yıl yağışlar verimi düşürdü.