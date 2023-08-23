Genç çiftçiler Erzincan'da modern tarım ile üretim gerçekleştiriyor

Sayıları her geçen yıl daha da artan genç çiftçiler, modern tarımın ilkelerine uygun olarak tarımsal üretim gerçekleştirerek; Erzincan ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar.



Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Denizdamı köyünde tarıma yatırım yapan Serkan Karatepe gerek sebzecilik gerekse küçükbaş hayvancılık alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla üretmeye devam ediyor. Seracılık ve küçükbaş hayvancılık üzerine yoğunlaşan Serkan Karatepe, 12 dekarlık serasında salatalık üretimi, 28 dekarlık serasında da domates üretimi gerçekleştiriyor. Öte yandan küçükbaş hayvancılık sektöründe de büyük yatırımları bulunan Karatepe, tarıma yaptığı yatırımları artırarak devam ediyor.

''ERZİNCAN OLARAK SEBZECİLİK ALANINDA İDDİALIYIZ!''

Görüşlerini aldığımız genç üretici Serkan Karatepe, tarıma yatırım yapmanın, tarımsal üretim gerçekleştirmenin mutluluğunu anlattı. Karatepe, “tarım bizim faaliyetlerimizi sürekli olarak geliştirdiğimiz bir alan. Tarımsal üretim hayatın olmazsa olmazlarından birisi. Toprak, su ve insan emeğinin bir araya gelmesiyle oluşan ve insanların sofrasına gönderdiğimi her ürün bizim için ayrı bir mutluluk. Bu alanda sürekli olarak ve daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Erzincan olarak sebzecilik alanında iddialıyız. Amacımız hem Erzincan’ımıza hem de ülkemize katma değer sağlamak” diye konuştu.

Genç girişimciyi seralarında ziyaret eden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, tarımsal üretime yatırım yapan genç girişimciye teşekkür etti. Gençlerin ve kadınların son zamanlarda tarım sektörüne sunduğu katkının yadsınamayacağını ifade eden İl Müdürü Şahin, tarım sektörünün Erzincan ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceğini söyledi.