Gençlerden ‘Üretken Girişimcilik’ programına büyük ilgi

Gerçekleştirilen program ile katılımcılara temel girişimcilik eğitimleri, teknik eğitimler, haftalık çevrimiçi etkinlikler ve birebir mentorluk gibi bir dizi destek sağlandı. Yaklaşık 6 aylık bir zaman dilimine yayılan Üretken Fatih Girişimcilik Programı’na, 850’nin üzerinde bireysel katılımcı yer aldı.

Program çerçevesinde katılımcılar kendi işini kurmalarına ve dilerlerse dijital ekonomi alanında istihdamlarına yönelik çevrimiçi eğitimler verildi. Bunun yanı sıra bu süreçte gerçekleştirilecek çevrimiçi ve yüz yüze etkinlikler ile proje geliştirme süreçleri desteklenerek Alanında uzman isimlerden eğitim ve akıl hocalığı alarak sıfırdan kendi işini kurabilme ve dijital alanda yeni kariyerine başlayabilmeleri sağlandı.

BAŞKAN MEHMET ERGÜN TURAN’DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Cumhuriyetin 100. yılında, yeni bir çağın eşiğinde olduğunu, parlak zihinler, girişimci ruhlar bu çağın öncüleri olacaklarını belirterek, “Kısa bir tarifle, girişimcilik; ‘eldeki imkânları en verimli şekilde değerlendirme, hedeflerine odaklanma ve ulaşılan her aşamadan sonra hedefleri büyütme becerisi’ demektir. Dikkat ettiğinizde; saydığım bu vasıfların, medeniyetimizi inşa eden öncü şahsiyetlerin tamamında, eksiksiz biçimde bulunduğunu görürsünüz. Ecdadımızın tarihe mal olmuş başarılarının sırrı burada gizlidir. Büyük ve güçlü bir ülke olma idealine sahip her gencimiz, öğrenmeyi sürekli hâle getirerek kendini geliştirmeli, edindiği bilgileri yerinde ve etkin şekilde kullanabilmeli, daha da önemlisi bilgisini üretime, yani somut bir değere dönüştürebilmelidir. Bilgi üretime dönüştüğü takdirde, yeni imkânlar doğar, fırsat alanları oluşur.” şeklinde konuştu.

Üretken Fatih Girişimcilik Programı'nın son etkinliği Demo Day Fatih Neslişah Sultan Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlikte ilk 10 proje jüri üyelerine sunuldu ve seçilen projelere sertifikalar verildi. Aynı zamanda diğer katılımcılar da kendi iş fikirlerini tanıtım stantlarında ziyaretçilere ve davetlilere sundu.