Giresun'da cenaze yolunda kaza: İki kişi yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Bulancak Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yan yoldan ana yola giriş yapan ve Giresun istikametine gitmekte olan Nikolos G. yönetimindeki Gürcistan plakalı tırla çarpıştı. Otomobilde bulunan Atilla Bektaş ve Hayri Çıplakçöke kaza yerinde hayatını kaybederken, Melek Bektaş, Cemile Çıplakçöke ve Firdevs Akbulut ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Otomobildekilerin, yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden akrabaları Bulancak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Akbulut'un cenazesine katılmak için Erzurum’dan yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.