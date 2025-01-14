Giresun’da talihsiz olay: İnşaattan düşen parça minik Ömer’i hayattan kopardı

Giresun’un Espiye ilçesinde, 4 yaşındaki minik Ömer Ali Taş, oyun oynarken üzerine inşaat kalıp parçası düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Giresun’da talihsiz olay: İnşaattan düşen parça minik Ömer’i hayattan kopardı
Yayınlanma:

Giresun’un Espiye ilçesinde, 4 yaşındaki Ömer Ali Taş, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken talihsiz bir kaza yaşadı. İnşaat alanında dizili olan tahta kalaslardan birinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleyi aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik Ömer Ali, Espiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Ali Taş, yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktıİstanbul'da Narkopan-7 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

giresun inşaat
Günün Manşetleri
Bakan Mehmet Şimşek, sıcak para için Londra'da
Erdoğan'dan Haleva için başsağlığı
9 terörist etkisiz hale getirildi
Eve girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdü
İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu
Feci zincirleme kaza! 31 yaralı
5 şehirde FETÖ operasyonu
MSÜ'den teğmen görüntülerine ilişkin açıklama
6 tutuklama
Türkiye'nin Suriye politikası ne olmalı? PKK tehdidi nasıl ortadan kaldırılır?
Çok Okunanlar
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı… Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı…
Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor? Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor?
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu