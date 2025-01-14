Giresun’da talihsiz olay: İnşaattan düşen parça minik Ömer’i hayattan kopardı

Giresun’un Espiye ilçesinde, 4 yaşındaki Ömer Ali Taş, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken talihsiz bir kaza yaşadı. İnşaat alanında dizili olan tahta kalaslardan birinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleyi aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik Ömer Ali, Espiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Ali Taş, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.