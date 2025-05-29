Göç İdaresi son verileri paylaştı: Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

9 Aralık 2024’ten bu yana 250 bin 64 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü açıklandı.

Başkanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2016 yılından bu yana gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısının 1 milyon 126 bine ulaştığını belirtti.

Ayrıca, Türkiye’deki toplam yabancı sayısına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Buna göre Türkiye genelinde 3 milyon 988 bin 157 yabancı bulunuyor. Bu sayının 2 milyon 711 bin 170’ini geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 104 bin 385’ini ikamet izniyle yaşayan yabancılar, 172 bin 602’sini ise uluslararası koruma statüsündekiler oluşturuyor.