Gölcük’te skandal! Muhtar cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısında

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mahallesinde yaşayan iki çocuğa yaklaşık 12 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 78 yaşındaki muhtar H.A.'nın yargılanmasına başlandı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık H.A., müştekiler E.Ç. ve D.A. ile aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Sanık H.A. savunmasında, “Böyle bir suçlamayla heyet karşısına çıktığım için çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Komşularının torunuyla oynamak amacıyla evlerine gelen müşteki E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmadığını öne süren H.A., diğer müşteki D.A. ile ilgili iddiaları da reddetti.

"ATÇILIK OYNADINIZ MI?"

Mahkeme başkanı, sanığa, “E.Ç. 5-6 yaşlarında sizin evinize geldiğinde atçılık oynadınız mı? Kucağınıza aldınız mı? Eve çağırma gibi bir durumunuz oldu mu?” sorularını yöneltti. Sanık H.A., “Hayır, atçılık oynamadım, kucağıma almadım. Evime hiç çağırmadım. Diğer müşteki D.A’ya da cinsel istismarda bulunmadım.” cevabını verdi.

Öte yandan, müştekiler E.Ç. ve D.A., çocukluk dönemlerinde sanığın "oyun oynama" bahanesiyle kendilerine fiziksel yakınlık kurduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi olduklarını belirtti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ, RAPOR İSTENECEK

Müşteki avukatı Fehmi Bozkurt, sanığın kaçma şüphesi bulunduğunu savunarak tutuklanmasını talep etti. Mahkeme savcısı ise mağdurların yaşları ve beyanlarının değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan psikolojik rapor talep edilmesini önerdi. Tutuklama talebine ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp’tan psikolojik değerlendirme raporlarının alınmasına ve sanığın tutuklanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma öncesi Kocaeli Adliyesi önünde toplanan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kocaeli Temsilciliği, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Vakıf adına konuşan avukat Şevval Ebrar Eraslan, “Zanlı 3 yıl boyunca sistematik istismarda bulundu. Güven duyulması gereken bir konumda olan failin bu suçu, toplumu derinden sarsmıştır” dedi. Eraslan ayrıca, “Failin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacağız. Bu suça sessiz kalmak, geleceğimizi karartmaktır. Adaletin hızlı ve etkin şekilde işlemesi, çocuklarımızın güven içinde büyüyebilecekleri bir toplum için elzemdir.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muhtar H.A., 27 Nisan’da iki çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınmış, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. Kocaeli Valiliği, hakkında idari soruşturma başlatmış ve görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.A. hakkında bir çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 8 ila 15 yıl, diğer çocuk için ise "teşebbüs" kapsamında 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyor.