Gölcük’te skandal! Muhtar cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısında

Gölcük’te iki çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla yargılanan 78 yaşındaki muhtar H.A., ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tutuklanma talebini reddetti, duruşma ertelendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gölcük’te skandal! Muhtar cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısında
Yayınlanma: Güncellenme:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mahallesinde yaşayan iki çocuğa yaklaşık 12 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 78 yaşındaki muhtar H.A.'nın yargılanmasına başlandı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık H.A., müştekiler E.Ç. ve D.A. ile aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Sanık H.A. savunmasında, “Böyle bir suçlamayla heyet karşısına çıktığım için çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Komşularının torunuyla oynamak amacıyla evlerine gelen müşteki E.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmadığını öne süren H.A., diğer müşteki D.A. ile ilgili iddiaları da reddetti.

"ATÇILIK OYNADINIZ MI?"

Mahkeme başkanı, sanığa, “E.Ç. 5-6 yaşlarında sizin evinize geldiğinde atçılık oynadınız mı? Kucağınıza aldınız mı? Eve çağırma gibi bir durumunuz oldu mu?” sorularını yöneltti. Sanık H.A., “Hayır, atçılık oynamadım, kucağıma almadım. Evime hiç çağırmadım. Diğer müşteki D.A’ya da cinsel istismarda bulunmadım.” cevabını verdi.

Öte yandan, müştekiler E.Ç. ve D.A., çocukluk dönemlerinde sanığın "oyun oynama" bahanesiyle kendilerine fiziksel yakınlık kurduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi olduklarını belirtti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ, RAPOR İSTENECEK

Müşteki avukatı Fehmi Bozkurt, sanığın kaçma şüphesi bulunduğunu savunarak tutuklanmasını talep etti. Mahkeme savcısı ise mağdurların yaşları ve beyanlarının değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan psikolojik rapor talep edilmesini önerdi. Tutuklama talebine ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp’tan psikolojik değerlendirme raporlarının alınmasına ve sanığın tutuklanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma öncesi Kocaeli Adliyesi önünde toplanan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kocaeli Temsilciliği, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Vakıf adına konuşan avukat Şevval Ebrar Eraslan, “Zanlı 3 yıl boyunca sistematik istismarda bulundu. Güven duyulması gereken bir konumda olan failin bu suçu, toplumu derinden sarsmıştır” dedi. Eraslan ayrıca, “Failin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacağız. Bu suça sessiz kalmak, geleceğimizi karartmaktır. Adaletin hızlı ve etkin şekilde işlemesi, çocuklarımızın güven içinde büyüyebilecekleri bir toplum için elzemdir.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muhtar H.A., 27 Nisan’da iki çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınmış, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. Kocaeli Valiliği, hakkında idari soruşturma başlatmış ve görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.A. hakkında bir çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 8 ila 15 yıl, diğer çocuk için ise "teşebbüs" kapsamında 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyor.

İstanbul’da 11 Eylül elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe kesinti olacak mahalleleri duyurduİstanbul’da 11 Eylül elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe kesinti olacak mahalleleri duyurduElektrik Kesintisi
Fethiye'de nefes kesen operasyon! Kayalıklarda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardıFethiye'de nefes kesen operasyon! Kayalıklarda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli
Günün Manşetleri
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale adını yazdırdı
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
Bu saatlere dikkat! Bu saatlere dikkat!
6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! 6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı!