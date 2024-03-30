Gönüllü olarak mezarlığa bakım yapıyordu, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti!

Üzücü olay Konya'da yaşandı. Mezarlıktaki ağaçları sulayıp evine dönerken tırın altında kaldı.

Gönüllü olarak mezarlığa bakım yapıyordu, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzerinde meydana geldi.

Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen Kavşağı civarında yaşanan olayda  edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı Scania marka tır, Sinan Camcı’nın (70) kullandığı bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın tekerlekleri altında kalan bisiklet sürücüsü Sinan Camcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Camcı’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Emekli ambulans şoförü olan Sinan Camcı’nın sabah erken saatlerde Selvili Mahallesine giderek mezarlıktaki ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, dönüş yolunda evinin yakınlarında kaza geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Konya # bisiklet sürücüsü # Konya # trafik kazası
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