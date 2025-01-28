Google, Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönündeki kararı uygulamaya geçiriliyor. ABD merkezli arama motoru şirketi Google tarafından yapılan açıklamada, Haritalar uygulamasında ABD’li kullanıcılar için Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi

Mert Sagit Mert Sagit
Google, Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirecek
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Açıklamada, “Google Haritalar'da isimlendirmeye yönelik sorular aldık. Resmi hükümet kaynaklarında güncellendiğinde isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun zamandır devam eden bir uygulamamız var.

ABD'deki Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi (GNIS) güncellendiğinde bu gerçekleşir. Bu gerçekleştiğinde ABD'deki Google Haritalar'ı ‘Amerika Körfezi’ ve ‘McKinley Dağı’ şeklinde hızla güncelleyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Meksika Körfezi’nin ismine yönelik değişiklik ABD’deki kullanıcılar için geçerli olacak, Meksika'daki kullanıcılar ise bölgeyi "Meksika Körfezi" şeklinde görüntülemeye devam edecek. ABD ve Meksika dışındaki kullanıcılar ise Google Haritalar'da her iki ismi de görecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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