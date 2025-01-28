Marmara'da müsilaj kabusu geri döndü

Marmara Denizi’nde 2021 yılında büyük bir çevre felaketine yol açan müsilaj (deniz salyası) tehdidi, yeniden yüzeye çıktı. Son günlerde Adalar çevresinde gözlemlenen müsilaj dron ile havadan görüntülendi.

Mert Sagit Mert Sagit
Marmara'da müsilaj kabusu geri döndü
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Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi’ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu.

Marmara Denizi’nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar’da da görülmeye devam ediyor.

Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka dron ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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