Görme engelli adamın müzik aşkı! Hem darbuka çalıyor hem türkü söylüyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, görme engelli Mustafa Kürcen, 50 yıldır darbuka çalıp türkü söyleyerek geçimini sağlıyor. İvrindi’nin kırsal Kocaoba Mahallesinden gelen 71 yaşındaki Kürcen, çalıp söylerken bazı vatandaşlarda, oyunları ile ona eşlik ediyorlar.

Görme engelli adamın müzik aşkı! Hem darbuka çalıyor hem türkü söylüyor
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İvrindi ilçesine bağlı Kocaoba Mahallesinde oturan 2 çocuk babası Mustafa Kürcen, Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde sokaklarda darbuka çalıp türkü söylerken, vatandaşlarda ona destek oluyor.

Görme engelli adamın müzik aşkı! Hem darbuka çalıyor hem türkü söylüyor - Resim : 1

''50 SENEDEN BERİ DARBUKA UZMANIYIM''

50 seneden beri darbuka çaldığını söyleyen Kürcen, kendisini Aşık Mustafa diye tanıtıyor. Burhaniye Hürriyet Caddesinde çalıp söyleyen Mustafa Kürcen, “Ben 50 seneden beri darbuka uzmanıyım. İvrindi Kocaoba Mahallesinden geliyorum. Ben Aşık Mustafa Kürcen. Darbuka çalıp türkü söylüyorum” dedi.

Görme engelli adamın müzik aşkı! Hem darbuka çalıyor hem türkü söylüyor - Resim : 2

Kürcen’in darbukası eşliğinde oyunlar oynayan Necati Budak da, “Ben Mustafa ağabeyi 30-35 seneden beri tanırım. Yıllarca böyle dümbelek çalar. Geçimini bununla yapar. İnsanlar yardımcı olur. Bende geldiği zaman ona devamlı yardımcı olur, ona katkıda bulunurum ve eşlik ederim. Oyun oynarım. Yıllarca tanırım. Bu arkadaş garibandır. Halkımızın buna destek çıkmasını isterim. Bizler ona destek çıkarsak o da geçimini sağlar” dedi.

Görme engelli adamın müzik aşkı! Hem darbuka çalıyor hem türkü söylüyor - Resim : 3

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