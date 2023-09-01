Tarihi handa sünnet töreni! Tarihi Kurşunlu Han’da 91 çocuk sünnet şöleninde buluştu

Tarihi Kurşunlu Han’da düzenlenen toplu sünnet şöleninde 91 çocuk sünnet olmanın mutluluğunu yaşadı. Sünnet şölenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savcı Özyolcu ve çok sayıda davetli katıldı. Sünnet olan çocuklar için önce konvoy oluşturuldu, şehir turu atıldı.

TARİHİ KURŞUNLU HAN’DA 91 ÇOCUK SÜNNET ŞÖLENİNDE BULUŞTU

Tarihi mekanda mevlidi Şerif okundu, dualar edildi. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı, semazenler ve halkoyunları ekibi sahne aldı. Manisa Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savcı Özyolcu, Ağrılılar Derneği olarak kurum ve kuruluşların destekleriyle toplu sünnet şöleni düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti, Şehzadeler Belediyesi’ne ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye olarak sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bu tür hayır işlerine her zaman destek verdiklerini belirtti. Toplu sünnet şöleniyle çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Çelik, yakın zamanda başka bir dernekle de sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi, destek olan herkese teşekkür etti. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da sünnet şölenine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sünnet şölenine destek olan hayırseverlere plaket takdim edildi, çocuklara hediyeler verildi.