Gözcü nöbet tuttu, diğeri çaldı! Beyoğlu’nda pes dedirten scooter hırsızlığı

İstanbul Beyoğlu'nda sokağa park edilmiş vaziyetteki bir elektrikli scooterı gözüne kestiren ve planlı bir şekilde çalan iki zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı bir çalışmanın ardından kısa sürede tespit edilip yakalandı.

Olay, 10 Eylül tarihinde, gece saat 23.00 sularında, Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki şüpheli, sokakta duran scooterı çalarak uzaklaştı.

Çalınan scooter vakası üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Hırsızlık anından hemen önce, bu iki zanlının sokak üzerinde bir müddet beklediği ve scooterı incelediği belirlendi. Şüphelilerden bir tanesi scooterı çalmak üzere harekete geçerken, diğer şüpheli ise çevrede gözcülük görevini üstlendi.

ZANLILAR VE ÇALINTI SCOOTER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde, kimlik bilgileri tespit edilen C.Y. (32) ve O.A. (28) isimli iki şüpheli, çaldıkları scooter ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından, "açıktan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılar, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

