Grev başladı, 64 yıllık fabrika durdu

581 işçinin greve çıktığı yabancı sermayeli GE GRİD SOLUTİONS fabrikasında üretim durdu.

Kocaeli Gebze'de bulunan fabrikada çalışan işçiler, işveren sendikası MESS'in zam teklifini "sefalet zam" olarak tanımlıyor. İşçiler, sürekli artan enflasyondan kaynaklı yüzde 125 zam talep ediyor.



- MESS'in verdiği sefalet ücreti olarak adlandıracağımız %40'lık bir teklif var. Şu anki hayat şartlarının zor olduğunu biz biliyoruz. Ve mücadelemiz bunun daha iyi yerlere gelmesi için. En iyi şekilde bitireceğiz. Biz buna inanıyoruz.

İşçiler, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte işlerine geri dönüp üretime katkı sunmaya devam etmek istiyor.



İnsanca yaşanılabilir ücret talep eden işçiler, sözleşmelerinde 2 senede bir yapılmasını talep ediyor.

