Grev başladı, 64 yıllık fabrika durdu

Cumhurbaşkanlığının erteleme kararına rağmen metal işçilerinin grevleri büyümeye devam ediyor. Kocaeli Gebze'de kurulu olan yabancı sermayeli trafo fabrikasında çalışan işçilerin grevinde 6 gün geride kaldı. 581 işçinin greve çıktığı 64 yıllık fabrikada şalter indi, üretim durdu.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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581 işçinin greve çıktığı yabancı sermayeli GE GRİD SOLUTİONS fabrikasında üretim durdu.

Kocaeli Gebze'de bulunan fabrikada çalışan işçiler, işveren sendikası MESS'in zam teklifini "sefalet zam" olarak tanımlıyor. İşçiler, sürekli artan enflasyondan kaynaklı yüzde 125 zam talep ediyor.

- MESS'in verdiği sefalet ücreti olarak adlandıracağımız %40'lık bir teklif var. Şu anki hayat şartlarının zor olduğunu biz biliyoruz. Ve mücadelemiz bunun daha iyi yerlere gelmesi için. En iyi şekilde bitireceğiz. Biz buna inanıyoruz.

İşçiler, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte işlerine geri dönüp üretime katkı sunmaya devam etmek istiyor.

İnsanca yaşanılabilir ücret talep eden işçiler, sözleşmelerinde 2 senede bir yapılmasını talep ediyor.

- Zaten sendikamızın talep etmiş olduğu bir taslak var. Bize vaadedilen ücretle taslak arasında da ciddi bir uçurum var. Biz orta yolun bulunmasını istiyoruz.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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