GSM Operatörlerinden İsrail-Filistin Çatışmasını Aktaran Türk Gazetecilere Ücretsiz İletişim İmkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı tanınması talimatı vermesinin ardından GSM operatörleri de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Operatörler bölgedeki gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.

Turkcell'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: