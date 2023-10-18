GSM Operatörlerinden İsrail-Filistin Çatışmasını Aktaran Türk Gazetecilere Ücretsiz İletişim İmkanı

Turkcell, İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.

GSM Operatörlerinden İsrail-Filistin Çatışmasını Aktaran Türk Gazetecilere Ücretsiz İletişim İmkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı tanınması talimatı vermesinin ardından GSM operatörleri de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Operatörler bölgedeki gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.

Turkcell'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'nin büyük acısını derinden paylaşıyoruz. Bölgedeki müşterilerimizin iletişimlerine destek olmak için ücretsiz dakika, SMS ve internet tanımlıyor; Filistin'de görev yapan tüm basın mensuplarımıza ücretsiz ve sınırsız uluslararası iletişim hakkı sağlıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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