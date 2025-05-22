Gümrükte büyük operasyon: 24 saatte 418 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda risk analizine takılan bir TIR, X-ray taramasından geçirildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta yapılan aramada, yasal yükün üzerine yerleştirilen koliler içinde 382 kilogram esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 233 milyon 555 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE) ve Karar Destek Sistemi (KDS) üzerinden gelen ihbarı değerlendirerek Bulgaristan'dan gelen bir aracı takibe aldı. Ambarlı Limanı’na ulaşan araçta yapılan aramada, 8 çuvala gizlenmiş vakumlu poşetler içinde 279 kilogram esrar ele geçirildi. Yaklaşık 174,7 milyon lira değerindeki uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Pendik Limanı’na İngiltere’ye transit geçiş beyanıyla gelen bir araç da riskli bulunarak X-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan incelemede, içleri oyulan kerestelerin içine gizlenmiş 115 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 9 milyon 690 bin lira olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.