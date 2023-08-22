Güneş enerji sistemlerine ilgi artıyor: Aşırı sıcakların etkisi ile tarım sektörü enerjiyi güneş sistemlerinden karşılıyor

Yüksek sıcaklıkların devam ettiği bu günlerde güneş ışığından faydalanmak isteyenler alternatif enerji sistemleri arayışına girdi. Son günlerde güneş enerji sistemleri bu alanda ön plana çıkarken, tarımsal faaliyet gösteren firmalar tarafından da bu sistem tercih edilmeye başlandı. Hem kullanışının rahatlığı, hem ekonomik olması dolayısıyla güneş enerji sistemlerine ilginin yüksek olduğunu belirten ürün satıcıları, imkânı olan vatandaşların doğal enerji kaynaklarına yönelmesini tavsiye etti.

“TARIM SEKTÖRÜN TALEBİ SON ZAMANLARDA ÇOK OLUYOR"

Eskişehir'de bir güneş enerji sistemleri firmasında elektrik mühendisi olarak çalışan Berk Bayram, aşırı sıcakları ekonomik olarak kullanmak için güneş enerji sistemlerine yönelimin olduğunu belirtti. Tarımsal faaliyetlerde güneş enerjisinin önemli bir işlevi olduğuna değinen Bayram, şöyle konuştu:

- Hem yüksek sıcaklıklar hem de ekonomik olarak tasarruf etmek için güneş enerji sistemlerine talebi artırıyor. Güneş enerji sistemi devamlı satışı olan bir mekanizmadır. Son günlerde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle güneş enerji sistemlerine ilgi yüksek. Güneş enerjisinde önemli olan enerjiyi sabit bir şekilde alabilmek. Kurulan sistemlerin maliyeti kapasitesine göre farklılık gösteriyor. Birim maliyeti yaklaşık 1 dolar civarında. Kurulduğu zaman yaklaşık 6-7 yıl gibi bir sürede kendini amorti edebiliyor. Kurulumlar daha çok tarımsal faaliyet gösteren kuruluşlara yapılıyor. Tarım sektörün talebi son zamanlarda çok oluyor. Ticari olarak bakıldığında bu güneş enerji sistemleri biraz daha kârlı geliyor. Üretim ne kadar fazla olursa bu sistemler çalıştığı zaman o kadar kazanç elde edilebiliyor. Konutlardan daha çok ticari alanda kullanılıyor.

"GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ ÜRETİP SATACAK POTANSİYELDEYİZ"

Türkiye'de güneş enerji sektörünün geri planda kaldığını belirten Bayram, apartmanlarda vatandaşların daha çok tercih etmesi gerektiğini ifade etti. Güneş enerji sistemi kurulduğu zaman tüm gün enerji elde etme olanağının olduğunu dile getiren Bayram şöyle konuştu: