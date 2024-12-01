Güngören'de yıkım sırasında felaket: Enkaz altındaki işçi aranıyor

Acı olay, 29 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokak’ta yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan binada, henüz belirlenemeyen bir sebeple ani bir çökme meydana geldi.

Enkaz altında kalan işçilerden biri kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer işçi Zekeriya Yılmaz’a ulaşabilmek için AFAD ve itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin gece boyunca süren çabaları, henüz sonuç vermedi.

Çalışmaların zorluğu, enkazın yapısal riskleri ve hava koşulları nedeniyle ekiplerin titizlikle ilerlediği belirtildi. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.