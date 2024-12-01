Güngören'de yıkım sırasında felaket: Enkaz altındaki işçi aranıyor

İstanbul’un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bir binada meydana gelen çökme sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Güngören'de yıkım sırasında felaket: Enkaz altındaki işçi aranıyor
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Acı olay, 29 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokak’ta yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan binada, henüz belirlenemeyen bir sebeple ani bir çökme meydana geldi.

Enkaz altında kalan işçilerden biri kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer işçi Zekeriya Yılmaz’a ulaşabilmek için AFAD ve itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin gece boyunca süren çabaları, henüz sonuç vermedi.

Çalışmaların zorluğu, enkazın yapısal riskleri ve hava koşulları nedeniyle ekiplerin titizlikle ilerlediği belirtildi. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.

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Güngören'de enkaz altında kalan işçi aranıyor
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