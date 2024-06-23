"Günlük 2 bin TL'ye çalışacak işçi yok"



İnşaat sektörü işçi bulmakta zorlanıyor. Maliyet artışının yanı sıra ara personel açığı büyüyor.



Sıvacı, boyacı, kalıp ustasının günlük yevmiyesi 2 bin TL'yi buldu. Ancak çalışan yok.



Ara eleman ve kalifiye eleman artık yetişmiyor. Gençlerin, meslek ve sanat okullarına özendirilmesi gerekiyor. Üniversite bölümlerine doğru tercih yapılması büyük önem taşıyor.



36 yıldır sektörün içinde olan Fahrettin Özdal, çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.



'Mavi yaka' olarak nitelendirilen orta kademe çalışan sorunu çözülmezse kriz derinleşecek.





