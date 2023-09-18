Gürültülü egzozlar affedilmedi! Araçlar trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye, toplam 8 bin 128 lira ceza kesti.

Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.