Gürültülü egzozlar affedilmedi! Araçlar trafikten men edildi
Gürültülü egzoz kullanan araçlar affedilmedi. Yapılan denetimlerde gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren 2 sürücüye toplan 8 bin 128 lira ceza kesildi. Araçlar trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye, toplam 8 bin 128 lira ceza kesti.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı