Haberi duyan o sahile akın etti: 3 saatlik yoldan geldim
Rize'de kültür balığı üreten çiftlikteki kafeste ağ denetimi sırasında 2 ton levrek, denize dağıldı. Haberi duyanlar, Gündoğdu Sahili'ne gelerek balık tutmaya başladı.
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Gündoğdu Sahili'nden yaklaşık 2 kilometre açıktaki denizde özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden birinde 1 hafta önce ağ değişimi yapıldığı sırada, 2 ton balık denize dağıldı. Kafesten çıkan binlerce balığın deniz ve kıyıda olduğunu duyanlar, sahile akın etti. Kente çevre illerden de gelen çok sayıda amatör balıkçı, oltalarıyla kumsal ve kayalıklarda avlanırken, bazıları da tekne ile denize açıldı.