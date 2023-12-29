Hakkari'de 3 Kişi Ölümden Döndü! Uçuruma Düşmekten Son Anda Kurtuldular

Hakkari-Yüksekova kara yolundaki yeni köprü yakınlarında heyelan oluştu. Yuvarlanan kaya parçaları yolun büyük bir bölümünü tamamen kapladı.

Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet kaya parçaları arasında kaldı.

Kamyonet savrulup yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. 3 kişi yaralandı.

Ardahan'da Şiddetli Fırtına Etkili Oldu!

Ardahan'ın merkez Atatürk ve Gürçayır mahalleleri, Sulakyurt, Kocaköy, Tepesu köyleri ile Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde fırtına etkili oldu.

8 binanın ve 1 ahırın çatısı yerinden söküldü.

Çatı malzemelerinin çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. AFAD ekipleri, fırtına sonrası hasar tespit çalışmasına başladı.