Hakkari'de dağcılar buluştu! Türkiye'nin ikinci büyük zirvesi Cilo dağına tırmandılar

Hakkari'de kent merkezi ve il dışından toplam 34 dağcı 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'a zirve tırmanışı yaptı.

Araçlarla Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Dağları eteklerindeki Serpil Yaylası'nda toplanan dağcılar, tırmanışa bu noktadan başladı.

Faaliyete katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, 2 gün önce 34 kişilik dağcı grubuyla kamp alanına ulaştıklarını belirtti.

Uludoruk'un faaliyete açılmasının kent açısından iyi olduğunu belirten Ertunç, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştıklarını ve yaklaşık iki saat zirvede kalındıktan sonra inişe geçtiklerini söyledi.