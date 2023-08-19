Hakkari'de dağcılar buluştu! Türkiye'nin ikinci büyük zirvesi Cilo dağına tırmandılar

Hakkari'de kent merkezi ve il dışından 34 dağcı, Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'a zirve tırmanışı yaptı. Etkinlik  Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince düzenlendi.

Hakkari'de dağcılar buluştu! Türkiye'nin ikinci büyük zirvesi Cilo dağına tırmandılar
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Hakkari'de kent merkezi ve il dışından toplam 34 dağcı 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'a zirve tırmanışı yaptı.

Araçlarla Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Dağları eteklerindeki Serpil Yaylası'nda toplanan dağcılar, tırmanışa bu noktadan başladı.

Faaliyete katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, 2 gün önce 34 kişilik dağcı grubuyla kamp alanına ulaştıklarını belirtti.

Uludoruk'un faaliyete açılmasının kent açısından iyi olduğunu belirten Ertunç, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştıklarını ve yaklaşık iki saat zirvede kalındıktan sonra inişe geçtiklerini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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