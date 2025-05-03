Hakkari’de işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hakkari’de işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü Cevizli mezrası yakınlarında meydana gelen trafik kazası, can kaybıyla sonuçlandı. Yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan 30 AAD 036 plakalı minibüs, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan Necdet Özşahin ve Levent Safalı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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