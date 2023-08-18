Hakkari'de kovana kadın eli değdi! 4 yılda 20 ton bal ürettiler

Hakkâri’de kooperatif kuran kadınlar, 4 yılda yaklaşık 20 ton bal üretti. Kooperatif bünyesinde yöresel ürünlerin üretimi ve satışını da yapan kadınlar, arıcılık alanında da söz sahibi olmak istiyor.

Hakkari'de kovana kadın eli değdi! 4 yılda 20 ton bal ürettiler

Hakkâri’de kovanlara kadın eli değdi, 4 yılda 20 ton üretim yapıldı. Kooperatif kurarak başarılı işlere imza atan kadınlar, bal üretiminde de söz sahibi olmayı hedefliyor.

Hakkâri'de Çiçeklerin Özü Kooperatifi bünyesinde ürettikleri sebze, meyve ve süt ürünlerini satarak kazanç sağlayan kadınlar, 450 kovanda bal üretimi yapıyor.

Kentte 7 yıl önce istihdama katkı sağlamak ve üretimi yaygınlaştırmak amacıyla kooperatif kuran 20 kadın, bu sezon 6 ton bal elde etmeyi bekliyor.

Kooperatif bünyesinde 20 üye ve 50 tedarikçi kadın bulunuyor. Ayrıca 30 çırak öğrenciye de eğitim veriliyor.

# Hakkari # bal üretimi # kooperatif
Çok Okunanlar
Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor
Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor!
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor!
Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor
Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor
British Museum'da hırsızlık skandalı!
British Museum'da hırsızlık skandalı!
Domatesi bozulmadan saklama tekniği! Domatesler en az 2 ay çürümüyor
Domatesi bozulmadan saklama tekniği! Domatesler en az 2 ay çürümüyor
Öne Çıkanlar Putin Moskova'da iki yeni metro hattının açılışına katıldı #putin #rusya #keşfet #shorts #fyp Putin Moskova'da iki yeni metro hattının açılışına katıldı #putin #rusya #keşfet #shorts #fyp Hafta sonu İstanbul'da gezilecek tarihi yerlerin listesi! Hafta sonu İstanbul'da gezilecek tarihi yerlerin listesi!