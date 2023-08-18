Hakkari'de kovana kadın eli değdi! 4 yılda 20 ton bal ürettiler

Hakkâri’de kovanlara kadın eli değdi, 4 yılda 20 ton üretim yapıldı. Kooperatif kurarak başarılı işlere imza atan kadınlar, bal üretiminde de söz sahibi olmayı hedefliyor.

Hakkâri'de Çiçeklerin Özü Kooperatifi bünyesinde ürettikleri sebze, meyve ve süt ürünlerini satarak kazanç sağlayan kadınlar, 450 kovanda bal üretimi yapıyor.

Kentte 7 yıl önce istihdama katkı sağlamak ve üretimi yaygınlaştırmak amacıyla kooperatif kuran 20 kadın, bu sezon 6 ton bal elde etmeyi bekliyor.

Kooperatif bünyesinde 20 üye ve 50 tedarikçi kadın bulunuyor. Ayrıca 30 çırak öğrenciye de eğitim veriliyor.