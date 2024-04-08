Hakkari'de sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.

Hakkari'de sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı

İlçede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak sonucu çarşı merkezi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Dilekli Mahallesi'nde bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı.

Mahalle sakini Nuri Yakut, ilçedeki yağışlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yetkililerden destek istediklerini belirten Yakut, "İnsanlar evlerine girmekte zorlanıyor. Çizme giyerek ancak evlerine girebiliyorlar. Yaklaşık 3 bine yakın bir nüfusu var bu mahallenin. Su giderleri yetersiz" dedi.

Fazile Atıcı da evinin su altında kaldığını ifade ederek, "Çok mağdur olduk. Eve girebilmek için briketlerden basamaklar oluşturduk" diye konuştu.

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# Hakkari # sel baskını
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