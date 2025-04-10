Hakkari’de sır kayboluş: 60 yaşındaki kadın için arama başlatıldı

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki F.K.'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Ekipler, Katramas Deresi çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hakkari’de sır kayboluş: 60 yaşındaki kadın için arama başlatıldı
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Hakkari’de yaşayan 60 yaşındaki F.K., Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Kadının kaybolduğu bilgisinin ardından polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Arama faaliyetleri, Karşıyaka Mahallesi’nden geçen Katramas Deresi ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Hakkari
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