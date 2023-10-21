Hakkari'de Turizm İçin "Üzümlü Gümrük Kapısı" Talebi

Hakkari ekonomisi zayıf olan illerimizden biri. Turizm ekmek kapısı olarak görülüyor. Çukurca’da bulunan Üzümlü Gümrük Kapısı hem ilçe için hem de Hakkari için bu yönüyle önemli.. Turizm sektörü bu kapının 24 saat esasına göre çalışmasını istiyor.

Editör: Ekrem Demir
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Hakkari'de turizmin daha çok gelişmesi için atılması gereken adımlar var. Turizm sektörü, Çukurca’da bulunan ve Irak’la bağlantıyı sağlayan Üzümlü Gümrük Kapısının 24 saat esasına göre çalışmasını istiyor.

Bölgede işsizlik büyük sorun. Turizm gelirleri kent ve ülke ekonomisi için kritik önemde. Bu kapıdan giriş çıkışlar yapılıyor ancak günlük 8-9 saat açık olması nedeniyle gelmek isteyenler üzerinde caydırıcı etki yapıyor. Vizede zorluklar da cabası. Kolaylaştırılması turizmin gelişmesini olumlu yönde etkileyecek. Hakkarili turizmcilerden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi Yavuz Tosun, talepleri Ulusal Kanala anlattı.. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri de fabrika.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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