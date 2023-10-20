Şirince Dünyanın Vitrininde! Dünyanın En İyi Turizm Köyü Listesine Girdi

İzmir’deki Şirince Köyü, dünyadaki “En İyi Turizm Köyü” ağına girdi. Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Kilisesi’ne yakın bölgede yer alan Şirince’nin önümüzdeki günlerde daha fazla yabancı turisti ağırlaması bekleniyor.

Şirince Dünyanın Vitrininde! Dünyanın En İyi Turizm Köyü Listesine Girdi
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İzmir'de dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan Şirince, zeytin ağaçlarının içindeki taş sokakları, cumbalı beyaz evleriyle öne çıkıyor. Şirince aynı zamanda Türkiye’de köy turizmine öncülük ediyor.

Şirince Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi. Bu gelişmeyle köye gelen yabancı turist sayısının artması bekleniyor.

İlkbaharda günlük 4 bin civarında kişinin ziyaret ettiği tarihi köy, artık “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesindeki 54 köy arasında…

Şirince Köyü, Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle Ege Bölgesi turizminin önemli duraklarından biri haline geldi.

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