Halı fabrikasında patlama: Duvarlar yıkıldı, yaralılar var!

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Behram Halı Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamada 7 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın duvarları yıkılırken, çevredeki araçlarda da hasar oluştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Halı fabrikasında patlama: Duvarlar yıkıldı, yaralılar var!
Yayınlanma: Güncellenme:

Gaziantep’in 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Behram Halı Fabrikası’nda henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken, fabrika çevresindeki araçlar da zarar gördü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, patlamada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

FABRİKA ÇEVRESİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Patlamanın etkisi sadece fabrika ile sınırlı kalmadı. Behram Halı Fabrikası’nın çevresinde park halinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak incelemelerini sürdürdü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat! İşte BİM 16-19 Mayıs aktüel indirimleriTemel gıda ürünlerinde büyük fırsat! İşte BİM 16-19 Mayıs aktüel indirimleriMarket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep patlama
Günün Manşetleri
10 ilde dev operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 48 ili uyardı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında sonuç çıkmadı
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Süleymancı Kuriş yurt dışına mı kaçıyor?
Belediyelere harcama denetimi ve yeni yetki düzenlemesi yolda
PKK sonrası yeni dönem
İtfaiyecinin şeytani planının detayları ortaya çıktı
ABD, Türkiye ve Suriye üçlü masada buluştu
Çok Okunanlar
Altın fiyatları durdurulamıyor Altın fiyatları durdurulamıyor
18 Mayıs'ta ücretsiz müze deneyimi! 18 Mayıs'ta ücretsiz müze deneyimi!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat! Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat!
10 ilde dev operasyon! 10 ilde dev operasyon!