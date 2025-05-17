Halı fabrikasında patlama: Duvarlar yıkıldı, yaralılar var!

Gaziantep’in 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Behram Halı Fabrikası’nda henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken, fabrika çevresindeki araçlar da zarar gördü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, patlamada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

FABRİKA ÇEVRESİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Patlamanın etkisi sadece fabrika ile sınırlı kalmadı. Behram Halı Fabrikası’nın çevresinde park halinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak incelemelerini sürdürdü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.