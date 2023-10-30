Halkalı İstanbul Havalimanı Metro Hattı Ne Zaman Açılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmaları devam eden Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu 'Hayırlı olsun' diyerek metronun açılış tarihini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5 ilde yapımı devam eden 9 projenin inşaatının devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu İstanbul'da yapımı devam eden hatlar ile ilgili bilgi verdi.
Bakan Uraloğlu şunları söyledi:
- Gebze, Halkalı banliyö hattı, Levet-Hisarüstü Metro hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı hattı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı şu anda toplum uzunluğu 55.7 km olan 5 hatta İstanbul için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hatlar Bakırköy, Bahçelievler Kirazlı metro hattı, Halkalı Başakşehir -İstanbul Havalimanı Metro hattı’dır.
Metro Hattının Açılış Tarihi Belli Oldu
Bakan Uraloğlu metronun açılış tarihiyle ilgili şu bilgileri verdi:
- İncelemesini yaptığımı hattımızın 24 km uzunluğundaki İstanbul Havalimanı Kayaşehir kesimini 2024 yılı Mart ayından önce hizmete açma hedefi ile çalışmalarımıza 7 gün 24 saat esası ile aralıksız devam ediyoruz. Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda Başakşehir Kirazlı metro hattı ve Bağcılar Kirazlı Başakşehir Metro hattı ile entegrasyon sağlanmış olacağız. Hattın geri kalan 7.5 km kesimi kapsamındaki olimpiyatköy, halkalı stadı ve halkalı istasyonlarını 2024 sonunda açmayı hedefliyoruz. Şimdiden İstanbullulara hayırlı olsun diyor sizleri saygı ile selamlıyorum.