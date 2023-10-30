Halkalı İstanbul Havalimanı Metro Hattı Ne Zaman Açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5 ilde yapımı devam eden 9 projenin inşaatının devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu İstanbul'da yapımı devam eden hatlar ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

- Gebze, Halkalı banliyö hattı, Levet-Hisarüstü Metro hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı hattı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı şu anda toplum uzunluğu 55.7 km olan 5 hatta İstanbul için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hatlar Bakırköy, Bahçelievler Kirazlı metro hattı, Halkalı Başakşehir -İstanbul Havalimanı Metro hattı’dır.

Metro Hattının Açılış Tarihi Belli Oldu

Bakan Uraloğlu metronun açılış tarihiyle ilgili şu bilgileri verdi: