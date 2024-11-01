Halkı korkuttular, silahla gezdiler "Cadılar Bayramı'na gidiyoruz" dediler

Vatandaşların kentte araç içerisinde kar maskesi takmış ve elinde silah taşıyan kişinin dolaştığı yönde polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Söz konusu araç, 1.Murat Mahallesi'nde Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilerek durduruldu.

Araçta bulunan, kar maskesi takan, çelik yelek kravat kıyafet giymiş ve ellerinde silah olduğu anlaşılan KA ve E.Ş. İsimli iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, "Halkı korku ve paniğe sevk etme" suçlamasıyla ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.