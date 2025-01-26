Hastane tüp bebek bölümünde patlama! AFAD olay yerinde

Olay yerine AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Hastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümündeki patlama sonrasında oluşan kimyasal gaz, AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi. Yetkililer, patlamada herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alındı ve alan güvenli hale getirildi. Olayın nedeni hakkında incelemeler sürüyor.