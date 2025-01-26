Hastane tüp bebek bölümünde patlama! AFAD olay yerinde

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde karbon filtre adı verilen cihazda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hastane tüp bebek bölümünde patlama! AFAD olay yerinde
Yayınlanma:

Olay yerine AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Hastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümündeki patlama sonrasında oluşan kimyasal gaz, AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi. Yetkililer, patlamada herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alındı ve alan güvenli hale getirildi. Olayın nedeni hakkında incelemeler sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yanan otele ilişkin iddiaları yanıtladıKültür ve Turizm Bakanlığı yanan otele ilişkin iddiaları yanıtladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

tüp bebek patlama
Günün Manşetleri
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’ye kritik ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanlığı yanan otele ilişkin iddiaları yanıtladı
Yangında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı
Herkes suçlu kendisi masum
13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme
Faizsiz konut şirketlerinde 240 bin TL’lik kurnazlık!
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!
Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi!
"ABD Doğu Akdeniz'de büyük bir çatışmaya hazırlanıyor"
Çok Okunanlar
Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat
Osmaniye'de deprem: Birçok ilçede hissedildi Osmaniye'de deprem: Birçok ilçede hissedildi
Herkes suçlu kendisi masum Herkes suçlu kendisi masum
Yangında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı Yangında vefat edenlerin ailelerine hakaret edenler yakalandı
EFT ve havale yapanlar dikkat: Yeni dönem başlayacak EFT ve havale yapanlar dikkat: Yeni dönem başlayacak