Hatay Erzin'de 67 küçükbaş hayvan öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde Hasan Öz'e ait 67 küçükbaş hayvan zehirlendi. Besicinin iddiasına göre, hayvanlar bölgedeki fabrikaların dereye bıraktığı atık sudan zarar gördü. Besici zararın karşılanmasını istiyor. Yetkililer de sudan numune aldı.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Geçimini sağlıyor, üretime katkı sunuyordu. Ancak hayvanları zehirlenerek öldü. Olay Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşandı.

Organize Sanayi Bölgesinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Hasan Öz'e ait 67 küçük baş hayvan zehirlendi. İddiaya göre, bölgedeki fabrikalar atık suyu dereye bıraktı, hayvanlar da bu sudan içti.

Erzin Kaymakamlığı ve Erzin ilçe tarım müdürlüğü dereden ve ölen hayvanlardan örnek aldı. Olay araştırılıyor.

Bölgedeki diğer sürü sahipleri de endişeli. Daha uzak bir alanda hayvanlarını otlatmaya başladılar. Kısa zaman içerisinde benzer ölümler de yaşandı.

Besiciler, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Ulusal Kanal, Vitamin ve İGSAŞ fabrikası yetkililerine durumu sordu. İGSAŞ soruları yanıtsız bıraktı. Vitamin Tarım Şirketi Antrepo operasyon müdürü Canip Ünal ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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