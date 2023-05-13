Hatay şehidini toprağa verdi: Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Hatay şehidini toprağa verdi: Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Küçük'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Mazmanlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındığı sırada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, daha sonra tören için mahalle meydanına götürüldü. Burada cenaze namazı kılınmasının ardından şehit Küçük'ün naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Hatay şehidini toprağa verdi: Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1
Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük Hatay'da toprağa verildi.

Törene, şehidin babası Yakup ve annesi Zöhre Küçük ile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük, dün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit düşmüştü.

Hatay şehidini toprağa verdi: Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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