Hatay ve Adana'da ayçiçeği üretimi düşük

Hatay ve Adana'da kuraklık nedeniyle ayçicek veriminde düşüş yaşanıyor. Bu durum girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiyi çıkmaza sürükledi. Bazı üreticiler, seneye ekmeyeceğini ve tarım aletlerini satacağını söyledi.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Sorunları kalem kalem saydı. Rekoltenin de düşük olması çiftçiyi borç batağına sürükledi.

Adana ve Hatay'da ayçiçeği hasadı başladı. Bölgede etkili olan kuraklık verimde kayba yol açtı. Hal böyle olunca önünü göremeyen üretici seneye ekmemeye karar verdi.

Üreticiler zor şartlarda üretim yapıyor. Giderler fazla. Kazanç yok denecek kadar az. Bu yılın hasadını yapıp gübre, ilaç borcunu ödeyecek.

Ayçiçek üreticileri, özellikle mazot ve gübrede indirim bekliyor.

Tüccarın eline düşmek istemeyen çiftçi, alın terinin karşılığını artık almak istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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