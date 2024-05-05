Hatay'da 2 asırlık tarihi bina çıkan yangında kül oldu!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "asrın felaketi" 6 şubat depremlerinde bile ayakta kalmayı başaran 2 asırlık binada yangın çıktı.

Hatay'da 2 asırlık tarihi bina çıkan yangında kül oldu!
Editör: Metehan Gül

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi.

Hatay'da 2 asırlık tarihi bina çıkan yangında kül oldu! - Resim : 1

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

KONSOLOSLUK OLARAK DA KULLANILMIŞTI!

Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı.

Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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