Hatay'da 2024 pamuk sezonu kötü geçti! İşte pamuk üreticisinin talepleri

Hatay'da pamuk hasadının sonuna gelindi. Sezon iyi geçmedi, üretim azaldı, girdiler yüksek, taban fiyat düşük kaldı. Kırıkhan'da üretim yüzde 50 azaldı. Ulusal Kanal muhabiri Hüseyin Güler pamuk tarlasında ve fabrikasında çiftçiye mikrofon uzattı. İşte üreticinin son durumu...

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Pamuk üretiminde ve rekoltesinde düşüş yaşandı. Yapılan masrafın ve hizmetin karşılığını alamadılar.

Kasım ayında Hatay Amik Ovası'nda son pamuklar toplandı ve çırçır fabrikalarına teslim edildi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Pamuk 22-23 liradan alıcı buldu. Pamuk üreticisi pamuğu 25 liradan satarsa zarar etmeyeceğini, 30 liradan satarsa gelecek sene ekim yapabileceğini söylüyor.

Çiftçi son beş yıldır sezonu zararla kapatıyor, zira üretim alanları da daraldı.

Pamuk üreticisi hükümetin devreye girmesini desteklerin artırılmasını talep ediyor.

Kimi üretimden koptu, kimi borcunu ödemek için tarlasını sattı, kimi küçülmeye gitti. Beyaz altında umduğunu bulamayan çiftçi zor günler yaşıyor.

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