Hatay'da 2024 Yılına Buruk Giriliyor! Depremzedeler Gördükleri Muameleden Rahatsız

6 Şubat depremlerinde Hatay büyük yara alan illerden oldu. Konteynerde yaşayan depremzedeler 2024'e hüzünlü giriyor. Ulusal Muhabiri Hüseyin Güler, İskenderun'da konteyner kentlerde depremzedelerle görüştü. Güvenlik, ulaşım, sağlık başta olmak üzere birçok eksiklik göze çarpıyor.

Editör: Hüseyin Güler
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20 metre karelik alanda yaşam savaşı veriyorlar. Yardımlaşarak zor zamanları aşmaya çalışıyorlar. Yaşadıkları büyük afeti geride bırakıp yeni bir yıla girecekler. Ancak 6 Şubat'tan sonrası onlar için hiç de kolay olmadı.

Hatay'ın birçok konteyner kentinde benzer sorun var. Güvenlik, ulaşım, sağlık sorunları en başlıcaları...

Yardım malzemeleri kullanılacak gibi değil. Ya çok eski ya da mevsimine uygun değil. Depremzedeler gördükleri muameleden dolayı rahatsız.

Yalnız bırakıldıklarını düşünen Hataylılar kendilerinin sadece oy zamanı hatırlanmasını istemiyor.

Konteyner kentte yaşayan Vatan Partisi İskenderun İlçe Sekreteri Sadık Karakaş, eksiklerin bir an önce giderilmesini istiyor.

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