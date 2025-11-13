Hatay’da 218 bin kişi hâlâ konteynerde; Su, altyapı ve konut tepkisi büyüyor

6 Şubat depremlerinin 3. yılı yaklaşıyor ancak hala konteyner kentlerde yaşam savaşı verenler var. Hatay'da depremzedelerin yaşam alanlarına konuk olduk, yaşadıkları sıkıntıları dinledik, yerinde görüntüledik.

6 Şubat depremlerinin 3. yılı yaklaşırken Hatay’da hâlâ binlerce aile konteyner kentlerde yaşıyor. Depremzedeler, yazı da kışı da aynı koşullarda geçirdiklerini, barınma ve altyapı sorunlarının devam ettiğini ifade ediyor. “Altlarında çökme olduğunu, aynı konteynerde 6 kişi yaşadıklarını” söyleyen vatandaşlar zor durumda olduklarını dile getiriyor.

Depremzedeler bölgede su eksikliği, çevre temizliği yetersizliği ve yoğun sinek problemi yaşandığını belirtiyor. Birçok kişi, “oy zamanı herkes buradaydı ama sorunlarımız çözülmedi” diyerek tepkisini dile getiriyor.

218 BİN KİŞİ HÂLÂ KONTEYNERLERDE

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan’ın paylaştığı verilere göre kent merkezinde 45 bin 536, kırsalda ise 17 bin 567 konteyner bulunuyor. Hatay genelinde yaklaşık 218 bin kişi hâlâ konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 Kasım’daki açıklamasında Hatay’da bugüne kadar 86 bin konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar 153 bin konutun daha teslim edileceğini duyurdu. Depremzedeler, kura çekimlerinin yapılmasına rağmen konutların kendilerine ulaşmadığını belirtiyor.

Konteyner kentlerde yaşayanların yaklaşık yüzde 30’unun ise hak sahibi olmadığı ifade ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kent genelindeki 200 konteyner alanının zamanla 60–70’e düşeceğini ve yaşam alanlarının tek merkezde toplanacağını açıkladı.

Deprem bölgesinde belirsizlik hâkim. Vatandaşlar yaşadıkları koşulların artık sürdürülemez olduğunu, bir an önce kalıcı evlerine kavuşmak istediklerini belirtiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay konteyner
