Hatay'da 3 Bina Kontrollü Yıkıldı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illlerin başında gelen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Son olarak merkez Antakya ilçesindeki, Esentepe Mahallesi'nde ağır hasarlı 3 bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Ekiplerin de çevresinde önlem aldığı yıkım çalışmasının ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.