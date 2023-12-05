Hatay'da 3 Bina Kontrollü Yıkıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı 3 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Hatay'da 3 Bina Kontrollü Yıkıldı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illlerin başında gelen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Son olarak merkez Antakya ilçesindeki, Esentepe Mahallesi'nde ağır hasarlı 3 bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Ekiplerin de çevresinde önlem aldığı yıkım çalışmasının ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hatay # deprem # antakya
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